El Cisne afronta un diciembre lleno de retos

La recta final del 2025 deja para el Cisne un mes de diciembre con varios encuentros de liga importantes en su objetivo de obtener cuanto antes la estabilidad en la División de Honor Plata.

El plantel dirigido por Marcos Otero, décimo clasificado con doce puntos y un récord de lo más igualado –seis triunfos y seis derrotas–, visita este viernes (17.00 horas) a un Barça Atlètic que vio cortada de raíz su racha de tres victorias consecutivas el pasado fin de semana ante el Puerto de Sagunto.

Tras el filial barcelonista, los pontevedreses recibirán en la pista del Municipal de Deportes al Blendio Sinfín santanderino, ubicado a solo tres puntos de distancia del Cisne con un partido menos.

El cuadro blanquiazul, que todavía padece las bajas de larga duración del extremo Alberto Delgado y el primera línea Víctor Fernández, terminará el año el 20 de diciembre visitando al recién descendido Servigroup Benidorm, en plena contención por los puestos de play-off.

En 2026, será el derbi gallego entre OAR Coruña y Cisne el que reanude la competición, con el encuentro entre los pontevedreses y el Proin Triana Sevilla como primer choque liguero del año en la ribera del Lérez.