El ambiente copero colorea Pasarón a pesar de la lluvia

Pontevedra no falló ayer a su cita con uno de los torneos más predilectos para el equipo de fútbol de su ciudad en los últimos años, con una nueva edición de la Copa del Rey que enfrentaba a la escuadra granate contra otro rival del fútbol profesional.

El fondo norte animó el partido. | Rafa Vázquez

Superado el duro envite de primera ronda contra la Unión Deportiva Ourense, aguardaba en O Burgo un rocoso rival en la Sociedad Deportiva Eibar, pero el ambiente copero se hizo notar para tratar de aupar al conjunto que dirige Rubén Domínguez, motivado por la importancia de la ocasión a pesar de la plaga de lesiones que asola al equipo desde hace varias semanas.

Las peticiones de camisetas, al orden del día. | R.V.

Gran entrada. El regreso de la Copa del Rey permitió ver en Pasarón una de las mejores entradas hasta la fecha de la temporada 2025-2026, con más de 3.400 espectadores poblando las gradas del campo de O Burgo. Únicamente el debut liguero de los de Rubén Domínguez, con 3.000 aficionados ante el Cacereño, y los 3.603 que acudieron en la siguiente jornada a ver al Tenerife, se acercaron ligeramente al seguimiento que tuvo este partido. El choque ante el Eibar también superó los guarismos del primer choque de Copa de la pasada temporada, con 3.837 aficionados en el partido del Levante.

Calor de la hinchada. En los prolegómenos del partido, la lluvia no evitó la protocolaria retahíla de cánticos en los aledaños del campo, con la afición preparada para combatir el frío con cafés y ropa de invierno. La animación de fondo norte, que habitualmente suele entrar en paralelo al salto de los equipos al terreno de juego, ya caldeaba la contienda varios minutos antes de la hora de partido, luciendo el estandarte con la imagen de Cholo en el centro. También se hicieron notar bajo la lluvia durante el encuentro.

Frío en el banquillo granate antes del inicio. | R.V.

Blanco en pasarón. El envite copero dejó una estampa curiosa sobre el césped lerezano, tras la decisión del Pontevedra de lucir la camiseta y el pantalón blancos con detalles granates propia de su segunda equipación, algo que no se veía en Pasarón en épocas recientes. Por su parte, el Eibar vistió el clásico azul marino y granate a rayas, habitual y distintivo de su uniforme local, en un raro intercambio de colores primarios entre locales y visitantes.

Un duelo inédito. El partido de ayer fue la primera ocasión que granates y armeros se encontraban en el Torneo del K.O, después de varios encuentros en liga a finales de los 80 y en la primera década de 2010. El balance, contando la derrota de ayer, es de tres victorias, un empate y cinco derrotas para los granates.

Césped. Tras un mes de noviembre cargado de lluvia, en el seno del Pontevedra apuntaban que el césped de Pasarón lucía su mejor estado en años a estas alturas de la temporada, debido a los problemas de drenaje que acarrea desde su reforma el tapete de juego lerezano. En esta ocasión, los chaparrones intermitentes hincharon la superficie y ralentizaron el juego, hasta el punto de que los jugadores comenzaron a encontrarse parches de agua bajo la pelota.

Un balance positivo. Con este resultado, el Pontevedra suma ya tres ediciones de la Copa prácticamente consecutivas en las que cuaja un gran papel. En el curso 2022-23, los granates, en Primera Federación, eliminaron al Tenerife, en aquel momento en Segunda, antes de caer en Pasarón contra el Mallorca de Javier Aguirre. Dos años después, el curso pasado, llegó la más histórica andadura copera del equipo en medio siglo, eliminando a un Segunda y dos Primeras para acabar eliminado por el Getafe. El estreno granate de Rubén Domínguez en el torneo se saldó con el pase ante la UD Ourense y la eliminación, en segunda ronda del torneo, contra el Eibar.