El Pontevedra sueña con dar la sorpresa

La magia de la Copa regresa hoy a Pasarón con un duelo hasta ahora circunscrito a la Segunda División y la Segunda B, el que enfrentará al Pontevedra contra la Sociedad Deportiva Eibar. Los granates afrontan el envite copero con la ilusión de pasar de ronda y recibir a un Primera, mientras que el cuadro vasco llega en plena crisis de resultados, a la espera de que un triunfo revitalice su mala marcha desde hace semanas.

No obstante, más allá de las sensaciones ligueras, lo que preocupa al Pontevedra es salir lo más indemne posible en cuanto a bajas para afrontar este mes de diciembre cargado de acción, tras los sustos protagonizados por Miki Bosch y Luisao en la última jornada con la enfermería ya a rebosar.

«Miki está con una sobrecarga. No tiene rotura. Luisao también. Como el campo estaba muy pesado pidió el cambio por prevención. Los dos están convocados para mañana y no van a salir de inicio pero podrían llegar a ser utilizados, durante el partido», detalló el técnico granate, Rubén Domínguez, con especial énfasis en la posible entrada del extremo ecuatoriano como revulsivo durante los últimos compases del partido.

«Va a tocar inventar. Va a jugar un jugador que no es de su posición, seguro, al lado del central disponible. Lo bueno de esta plantilla es que es polivalente», añadió el preparador del Pontevedra, dejando caer que puede ser el momento de Nico Conesa, Ander Vidorreta e incluso el atacante Alain Ribeiro en esa demarcación. El ourensano también desveló que un jugador del filial partirá de inicio hoy.

Probaturas aparte, la Copa del Rey es una ocasión para generar de nuevo una dinámica positiva en el seno del Pontevedra, que permita afrontar la segunda vuelta con garantías en esa ruta hacia la permanencia en la categoría de bronce.

«A competir. Que nadie tenga dudas de que el Pontevedra, si algo está mostrando, es que nos da igual [las circunstancias]. Esperemos pasar la eliminatoria. Vamos con la máxima ilusión del mundo. Vamos positivos, con ganas, y que eso sea un impulso para ese segundo partido seguido sin perder. Y enlazar con Vigo una racha positiva que es lo que queremos a fin de año».

Por parte del Eibar, que cuenta con las dudas del central Jair Amador (rotura en el isquiotibial derecho), el extremo derecho Xeber Alkain y el mediocentro Aleix Garrido (molestias), un triunfo podría ser un importante chute de moral para los de Beñat San José, que acumulan nueve de las últimas diez jornadas de liga sin ganar.

El entrenador del Eibar, que también se encuentra en busca de una buena racha que levante el ánimo del club, destacó que el objetivo del equipo es llevar la Copa a su feudo de Ipurúa y enfrente tendrán a un Pontevedra «compacto» y «que intenta jugar al fútbol», en un partido «muy exigente» para ambos bandos.