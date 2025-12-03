La élite autonómica, en busca de las medallas en Rías do Sur

La piscina de 25 metros del Complexo Deportivo Rías do Sur será este sábado el escenario de la mejor natación de la comunidad autónoma, con la celebración del Campionato Galego de Longa Distancia en Piscina.

El evento, que hará las veces de fase territorial selectiva del Campeonato de España de Larga Distancia, albergará pruebas en categoría infantil (2.000 metros), júnior y sénior (3.000) para 98 competidores, repartidos entre 16 clubes de toda Galicia.

«Podremos ver lo mejor de la natación gallega y de nuestra casa porque aguardamos que el Galaico cumpla de nuevo con las expectativas, que cada vez las estáis poniendo más altas», afirmó la edil de Deportes, Anabel Gulías, que agradeció al club anfitrión, a la Federación Galega de Natación y a la Diputación de Pontevedra su disposición para hacer posible el evento. Por su parte, el Galaico, a través de su presidente, Alberto Castro, destacó que Rías do Sur es el lugar perfecto para este campeonato por las capacidades de la piscina y agradeció a las instituciones el apoyo para traer eventos de este tipo a la ciudad.

La cita arrancará a las 10.30 horas con las primeras series de competición, en las pruebas infantiles de 2.000 metros libre y júnior de 3.000.