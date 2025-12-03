Buen inicio del Umia en el campeonato liguero

La piscina municipal Antía García Silva se convirtió este fin de semana en el epicentro del salvamento deportivo gallego con la celebración de la segunda jornada de las Ligas Galegas de Piscina —categorías infantil, cadete-juvenil, absoluta de primera división— y de la primera jornada de la Liga Galega Máster.

El Club Acuático Umia movilizó para la ocasión 65 deportistas y brilló con luz propia. En la máxima categoría, el Umia firmó una jornada brillante y ganó con 270 puntos, superando al Sysca carballés, Vilagarcía, A Estrada y Salvour. Este resultado permite al club afianzar el gran objetivo de la temporada: la permanencia en la primera división.

La actuación más destacada llegó de la mano de Lidia Aboy, quien venció todas las pruebas en las que participó y estableció un nuevo récord gallego júnior de 200 supersocorrista, con un tiempo de 2:34.

Categoría máster

El equipo máster del Umia defendía título de liga en esta primera jornada, en la que tuvo también diversas bajas, con un equipo de dos deportistas mujeres y cinco hombres. El arranque deparó una segunda posición en la clasificación general final con 374 puntos, a 50 del ganador de la jornada, el Club Sada.

El Umia dominó las categorías masculinas con varias victorias, haciendo un triplete en la prueba de 200 obstáculos con las victorias de Rubén Oubiña (más de 30 años), Rubén Monteagudo (+40) y Javier Calvo (+50) y con la segunda posición de Esteban Jamardo (+30) y la tercera de Arturo Fuentes (+40).

Los caldenses lograron otro triplete en el 100 socorrista, con Oubiña, Monteagudo y Calvo de nuevo arriba. Este último, muy cerca de su propio récord de España de la prueba.

En la prueba de 50 arrastre, Rubén Oubiña y Rubén Monteagudo conseguían el pleno de victorias en sus categorías, mientras que Javier Calvo era segundo en la +50.

En la categoría femenina, destacó la tercera posición de Elena Álvarez en la prueba 100 sos y el sexto de Natalia Couso en la misma prueba y categoría (+40). En la prueba de arrastre, Álvarez finalizó quinta y Couso repitió el sexto puesto.

En las categorías de formación, la entidad naranja consiguió un segundo puesto en el relevo 4x50 obstáculos femenino, además de un tercer puesto en el relevo 4x50 obstáculos juvenil masculino y en el 4x50 combinado masculino cadete. Vera Rey también se hizo con el tercer lugar en la prueba de 100 metros combinada.