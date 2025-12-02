Precios especiales y promociones para el regreso de la Copa a Pasarón

Pasarón será de nuevo mañana el escenario de uno de los torneos que más alegrías ha dado al Pontevedra, la Copa del Rey, con la eliminatoria de segunda ronda que enfrentará a los jugadores granates contra el Eibar, rival procedente de la Segunda División.

Teniendo en mente el espejo de la actuación del año pasado, en la que el cuadro lerezano apeó de la competición al Levante, el Villarreal y el Mallorca en una actuación histórica para un equipo de cuarta categoría, los de Rubén Domínguez afrontan con ilusión el envite copero, a pesar de la oleada de bajas que rodea a su plantilla, con solo 18 efectivos del primer equipo disponibles en plena lucha por la permanencia en la Primera Federación.

Enfrente, los granates tendrán a un Eibar en crisis, plenamente inmerso en la lucha por la salvación en el fútbol profesional. El conjunto armero, dirigido por el donostiarra Beñat San José, suma un solo triunfo en las últimas diez jornadas de liga, con solo ocho goles a favor y 17 tantos en contra como balance en esos encuentros.

Con motivo de su regreso a la Copa del Rey, el Pontevedra espera llenar de colorido las gradas de su feudo, tras vivir en la anterior edición del torneo sus mejores entradas de la temporada para ver a los equipos de Primera División probar suerte contra el a la postre campeón de la Segunda Federación.

Para ello, la entidad de O Burgo ha dispuesto que los socios granates puedan entrar gratis con su abono. Además, los socios que renovaron su carnet en el periodo inicial –modalidad Granate®– tienen disponible una entrada a mayores en su grada al 50% del precio original.

En cuanto al público general, ya se encuentran a la venta las entradas para el partido de Copa, con precios que oscilan entre los 15 euros de los fondos, los 20 de la grada de Preferencia y los 25 de Tribuna. Los menores de hasta 17 años podrán acceder a los fondos o a Preferencia por cinco euros y a Tribuna por diez.