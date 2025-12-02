Botín de metales para el Gimsport en Lugo y en Maia

El club Gimsport firmó este fin de semana una destacada actuación en la primera jornada de la Liga Gallega de Kárate 2026, celebrada en el Pazo de los Deportes Provincial de Lugo y que contó con casi 650 participantes procedentes de toda Galicia. La entidad pontevedresa logró un excelente balance de podios que la situó en la quinta posición del medallero global entre 33 clubs inscritos, consolidándose como uno de los clubes más competitivos del panorama autonómico.

El club también estuvo representado al día siguiente en el prestigioso Maia International Karate Open (MIKO), Portugal, un campeonato de referencia en el calendario europeo que reunió a más de 900 competidores de siete países, y donde la exigencia técnica y el nivel competitivo son especialmente elevados.

En este escenario internacional, Ariadna Álvarez Guadarrama y Axel Gil Losada compitieron en kata infantil, logrando unas meritorias plata y bronce, respectivamente, consolidando así el potencial de la cantera del Gimsport en eventos de máxima relevancia.