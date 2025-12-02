Antía Chamosa deja la Gimnástica para incorporarse al equipo de Joma

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra dio ayer por oficial la salida de la marchadora local Antía Chamosa de las filas blanquiazules para incorporarse al equipo Joma, propiedad de la firma de ropa deportiva toledana.

Chamosa, de 26 años de edad, ficha por esta formación tras cuajar un 2025 repleto de éxitos, después de proclamarse campeona nacional por partida doble en los 20 y los 35 kilómetros marcha, donde batió sus propias marcas personales.

En el escenario internacional, la marchadora brilló con luz propia en septiembre, tras quedar séptima en el Mundial absoluto celebrado en Tokio. Un gran resultado que refrendó la medalla de plata en el Europeo por equipos de Podebrady (Chequia).

El pasado año, la exgimnástica cumplió un sueño al formar parte de la expedición de la selección nacional de marcha que acudió a los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque finalmente no llegó a vestirse de corto para la cita.

«Desde la Gimnástica agradecemos su actitud, el trabajo y el ejemplo que fue y será siempre para la cantera y para sus compañeras de equipo. Lleva consigo las amistades y anécdotas de estos seis años y nuestro cariño. Su nuevo equipo no solo fichó a una campeona, sino a una persona casi tan grande como su constante sonrisa, que echaremos de menos», afirmó el club pontevedrés en un comunicado.