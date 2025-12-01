Sorpresa del colista Cañiza a un Teucro sin ideas (28-32)

Un partido a priori plácido se tornó en pesadilla para el Teucro, que cayó por 28 goles a 32 en la pista del Municipal ante un Balonmán Cañiza que solo sumaba un triunfo hasta la fecha. El mal inicio de los de Irene Vilaboa, que tardaron más de seis minutos en anotar su primer gol, fue arrastrado durante todo el partido por el equipo teucrista, que no logró alcanzar la reacción necesaria para superar al cuadro visitante.

La crisis anotadora se acentuó con el transcurso del choque, llegando el Cañiza a situarse con ocho goles de ventaja en diferentes puntos de la segunda parte. Los azules intentaron recortar diferencias y gracias al oficio de Herrera, Areias y Monteagudo lograron dejar en la mitad la renta visitante de cara a los minutos finales. No obstante, la descalificación de Caue Herrera fue un obstáculo insalvable para los locales, que terminaron cediendo por cuarto goles.

Esta derrota sitúa al Teucro con 16 puntos en doce jornadas, todavía cerca de los equipos en la lucha por disputar el play-off de ascenso.