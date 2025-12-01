Máxima igualdad entre Marín Futsal y Segosala (2-2)

Tablas en el marcador en el partido que enfrentaba en A Raña a dos de los «gallos» del Grupo I, el Marín Futsal y el Segosala.

El conjunto local se adelantó rápidamente en el encuentro, con un gol de la ucraniana Shulha a los tres minutos de partido.

La réplica segoviana llegó superados los diez minutos de juego, gracias al tanto de Claudia Garrido.

No duró mucho el empate, ya que apareció la marinense Ceci Puga al minuto siguiente para volver a poner por delante al Marín Futsal.

Los tres puntos parecían quedarse ya en el bolsillo local cuando el Segosala logró poner la igualdad definitiva al partido con un gol en propia puerta de Ceci tras un tiro de Sandra.