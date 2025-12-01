Baloncesto | Liga Femenina 2
Balsámico triunfo del Arxil ante el Cortegada (77-60)
Un gran inicio decantó el derbi provincial para las verdes y ya suman su tercera victoria del curso
Pontevedra
Gran actuación coral del Arxil en su compromiso liguero de este fin de semana, en el que superaron a uno de los equipos punteros de la categoría en el Mariscos Antón Cortegada.
Propulsadas por las buenas actuaciones individuales de jugadoras como Lucía Flores (16 puntos y cinco rebotes) o Naomi Lemongang (15 puntos y cuatro rebotes), el Arxil aprovechó la falta de acierto visitante para sumar la tercera victoria del año, necesaria tras un rocoso inicio de temporada.
Lo hizo además en un partido especial para las filas verdes, tras lucir su equipación violeta en homenaje al deporte femenino y contra la violencia de género.
