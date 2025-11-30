Tras el empate obtenido en Pasarón, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, lamentó profundamente no haber sacado más réditos de la visita de un rival que no vence desde el mes de septiembre.

«Un partido espeso, sin mucha fluidez. Con poquito nos pusimos atrás y nos tocó remar. Luego sí que la segunda parte tuvimos el control pero no generamos las ocasiones que nos gustaría», valoró el míster granate.

Domínguez también aludió a la precaria situación del elenco que dirige, con 19 futbolistas activos contando la baja de corta duración de Garay. «Con el acortamiento de la plantilla teníamos que tener cuidado, porque había riesgo de que algún jugador cayera más. Tenían que ser responsables con lo que sentían y hubo que cuidar a algún jugador», explicó el técnico ourensano, que desveló que Luisao desarrolló un problema en el gemelo y Bosch en los isquiotibiales.

«Lo hablamos esta semana, que ahora es el momento de que jugadores como Expósito, Conesa o Denia den ese paso adelante, que tendrán su oportunidad en la Copa, y jugadores del filial que sumarán sus minutos. Aquí no hay excusas. El Pontevedra tiene que limitarse a competir todos los días, añadió el preparador granate.

En el apartado del resultado, Rubén Domínguez lamentó que el equipo no pudiese brindar un triunfo a los más de 2.200 fieles que acudieron a Pasarón en pleno diluvio, con una victoria que podría haber supuesto un «tajo» a la clasificación con respecto a otros rivales directos. «Es una pena no darle una victoria a nuestra gente, que los sentimos cerca, nos apoyan y es lo que más rabia nos da», argumentó el técnico, que puso deberes a los suyos para el corto y medio plazo.

«Hay que ser positivos, pensar en ser mucho más exigentes con que nos hagan gol con tan poquito. Y hoy nos hicieron gol con poquito y tuvimos que remar. En esta categoría, remar significa desgastarse el doble y todo se complica».