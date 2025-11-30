Empate sin brillo ante un rival en crisis

Tercer empate en cuatro jornadas para el Pontevedra, que no logró pasar de la igualdad en la visita de un Guadalajara que no gana desde septiembre a Pasarón. Con este resultado, el conjunto granate suma 18 puntos y se estabiliza en la zona media, a más de una victoria de distancia del play-off.

Los de Rubén Domínguez arrancaron el partido desplegando su fútbol más compenetrado, al tratar de cercar al Guadalajara en su propio campo con posesiones largas y una presión intensa tras pérdida.

El dominio granate bajo la lluvia, no obstante, tardó mucho tiempo en traducirse en ocasiones para los de casa. Una aproximación de Eimil por la derecha supuso el primer centro al área para Compa, pero el delantero cesureño ni siquiera logró rematar.

Con la pelota asegurada casi todo el tiempo, el Pontevedra se vio cómodo moviendo el balón en el medio campo, mientras que los visitantes aguardaban pacientemente a generar alguna ocasión al contraataque, sinperturbar demasiado a una defensa lerezana más ocupada en hacer transitar el balón.

La mejor jugada del partido hasta el momento llegó de las botas de Yelko Pino, cuando el mediapunta vigués lanzó una falta desde casi 30 metros que puso a Zarco a trabajar por primera vez en el encuentro. El disparo de libre directo, ligeramente centrado, fue despejado por el meta alcarreño.

Poco después, también a balón parado, llegó la primera del partido para el Guadalajara. Un córner botado por Unax con mucho veneno tuvo que ser despejado de puños por Edu Sousa.

La acción abrió las puertas para los visitantes, con un pase extraordinario entre líneas del exgranate Samu Mayo a Julio Martínez solo en la banda. El hispano-colombiano se desmarcó a la perfección y encontró solo a Amigo en el área pequeña, que no falló para poner el 0-1 en el marcador.

Con el tanteo en contra, el Pontevedra imprimió velocidad a sus jugadas y buscó de nuevo el margen derecho, con Eimil y Luisao al frente.

La aceleración granate terminó dando sus frutos y el asedio hizo mella en el Guadalajara. El centro de Miguel Cuesta por la izquierda fue rechazado por Luisao en el centro del área hasta que llegó a las botas de Joao Resende. El extremo portugués tiró de calidad, cambiando el esférico de pie, para sacar un disparo raso y generar el empate al borde del descanso.

El paso por vestuarios sentó mejor al Guadalajara, que se animó por primera vez en el partido a llevar la iniciativa e intentar romper las tablas del marcador. Solo un buen centro de Miguel Cuesta, que acabó siendo peinado por Tiago, rompió ligeramente la dinámica visitante y dio aire al Pontevedra, que se veía obligado de nuevo a acelerar el ritmo para meter en aprietos al oponente.

Pese a los impulsos granates, las ideas en ataque no fluían y tenía que ser Montoro el que intentase de lejos el disparo para inquietar sin demasiado éxito a Zarco. Junto a varias internadas de Luisao y una gran ocasión de Miguel Cuesta, el caudal ofensivo del Pontevedra empezaba a empobrecerse cuando más necesitaba el equipo cambiar la dinámica del partido.

Por su parte, el Guadalajara se contentaba con el punto mientras el cuadro local, reforzado por el ingreso de Álex González en el campo, se lanzaba al área rival con más energía. Lo intentó por todos los medios el elenco de Rubén Domínguez, pero los visitantes consiguieron retener el ritmo de juego para terminar dejando el marcador en tablas.