«Estoy contento por sumar fuera de casa»

Las tablas en el marcador no dejaron mal sabor de boca en las filas del Guadalajara, aunque su entrenador, Pere Martí, hubiese preferido salir ya de la crisis en la que se encuentran.

«Creo que queda mucha liga y con la racha que llevamos necesitamos una victoria ya. Se nos puso el partido muy bien, un partido en el que estábamos controlando y hemos sido capaces de meter gol. Estamos en un momento en el que cualquier cosa nos penaliza», apuntó.

No obstante, el castellonense terminó dando por bueno el punto de Pasarón. «La segunda parte ha sido muy igualada, con un final un poco loco. Hemos tenido dos ocasiones muy claras para llevarnos el partido y ellos han tenido acercamientos. Partido igualado pero contento por sumar fuera de casa», añadió Martí, que desea que este partido marque el inicio de una dinámica positiva para el Guadalajara.

«El campo hoy estaba difícil pero hemos estado correctos a balón parado. No arriesgamos en exceso y satisfecho con lo que hemos hecho hoy. Es un punto de partida para seguir y reivindicarlo con una victoria», concluyó.