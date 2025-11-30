El Cisne cierra con derrota un mes de buen juego

La racha de tres triunfos consecutivos del Cisne se vio cortada de raíz este fin de semana en la visita del HC Eivissa balear a la pista del Municipal de Deportes, que se llevó el triunfo por 30-34. Los de Marcos Otero remaron contracorriente durante prácticamente todo el encuentro, a partir de las primeras rentas que los visitantes generaron en el ecuador del primer tiempo, pero no pudieron superar a un rival muy sólido en ataque y defensa.

La lucha local se hizo notar en el inicio del segundo tiempo, cuando la exclusión de Manu Lorenzo parecía ser un punto de inflexión en el partido. No obstante, el Cisne sacó fuerzas de flaqueza e igualó el marcador con cuatro goles seguidos cortesía de Ferreira por partida doble, Xoán Fernández y Yago López.

Cuando la contienda parecía igualarse de nuevo, el rendimiento del Eivissa en ambos lados de la cancha terminó marcando la diferencia y los puntales ofensivos baleares aprovecharon la ocasión para construir la ventaja definitiva de cuatro goles que imperó en el marcador.

Los más destacados del Cisne en la faceta ofensiva fueron Joao Ferreira, con siete tantos, y Guilherme Linhares, con cinco, que defendieron el fuerte pontevedrés en el apartado goleador. Por parte del Eivissa, brilló con luz propia Karlos Rubio, con seis dianas, flanqueado por Marc Ferré y Mauricio Basualdo, que aportaron a la causa isleña media decena de goles por cabeza.

Con este resultado, el Cisne concluye un notable mes de noviembre con tres triunfos y dos derrotas. Méritos suficientes para que los lerezanos pasen de los puestos de abajo a la zona media de la tabla.

Antes del parón navideño, los de Marcos Otero pondrán el broche al 2025 con visitas en el mes de diciembre al Barça Atlètic y al BM Servigroup Benidorm, además de un partido en Pontevedra ante el Blendio Sinfín Santander entre medias. Junto a otro encuentro contra el OAR Coruña con horario todavía por definir, está previsto que el elenco cisneísta regrese a las pistas de competición ante el Proin Triana Sevilla el próximo 24 de enero.