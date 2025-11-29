Volver a ganar, único objetivo en mente

Por «lo civil o por lo criminal». Con esa mentalidad asumirá el Pontevedra, en palabras de su entrenador, el encuentro que enfrentará a los granates con otro de los recién ascendidos a la categoría, un Guadalajara que busca salir del atolladero en el que se encuentra, sin ganar desde mediados de septiembre.

Para el conjunto lerezano, el choque supone otra oportunidad de revertir una dinámica que, por diferentes detalles, no ha sido del todo positiva, tras sumar dos puntos de los últimos nueve en juego. En ese sentido, el técnico local, Rubén Domínguez, insistió en la importancia de vencer para sumar y, a la vez, dejar sin puntuar a un rival directo por la permanencia.

«Son un buen equipo. Se les juntaron varias lesiones y el equipo perdió potencial. No están en una dinámica del todo positiva y en esos momentos saben que se van a ir a siete puntos de nosotros con una derrota. Llegan en esa dinámica a jugarse la vida, como nosotros», apuntó el preparador ourensano, con la mente fijada en volver a sumar de tres.

Pese a la falta de puntos en las últimas jornadas, el cuerpo técnico del Pontevedra confía en que la situación mejore, dado el nivel de juego y competitividad del equipo, que satisface al banquillo granate.

«Cuando haces las cosas más cerca de la nota alta que de la nota baja, lo normal es que los resultados acaben llegando y sean positivos. Ahora estamos en un ciclo de dos puntos de nueve, pero cada semana tenemos una oportunidad de ganar y este partido nos puede meter en la veintena de puntos, que es casi la mitad», detalló Domínguez, en alusión al objetivo final de permanencia que en los últimos años ha oscilado entre los 42 y los 45 puntos.

En el apartado de efectivos, el Pontevedra afronta la jornada con escaso margen de maniobra, ya que los granates no podrán contar con Benjamín Garay, aquejado todavía de problemas musculares. Quienes sí regresarán al once inicial son el guardameta Raúl Marqueta, apartado de la pasada jornada ante el Lugo por precaución, y Yelko Pino, tras haber cumplido su sanción.

Sumado a la lesión de larga duración de Juanra, Domínguez se verá obligado a hacer malabares para afrontar un intenso mes de diciembre, en el que el Pontevedra jugará adicionalmente la eliminatoria de Copa del Rey ante el Eibar. De pasar dicho envite, se enfrentaría a otro encuentro copero a mediados de mes.

Por parte de los alcarreños, el equipo dirigido por el castellonense Pere Martí recupera para la causa a dos atacantes clave, Alejandro Cañizo y el cedido por el Tenerife Salifo Caropitche, que dio al Guadalajara algunos de los mejores momentos del equipo en el tramo inicial de la temporada. No podrán contar con un titular clave, el defensor Daniel Gallardo, que todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión.