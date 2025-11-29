El Pontevedra recurrirá al mercado invernal para paliar su racha de bajas

A punto de comenzar un intensísimo mes de diciembre para el Pontevedra, en el que los granates podrán disputar hasta cinco partidos si consiguen eliminar al Eibar en la Copa, ya se empiezan a mover los engranajes para que la estructura de Pasarón incorpore nuevos jugadores durante la ventana de fichajes que se abre en invierno. Así lo hizo saber el entrenador, Rubén Domínguez, horas antes de enfrentarse al Guadalajara en Pasarón.

«Sabemos que el mercado está ahí y el Pontevedra tiene que estar preparado para cualquier situación que se pueda dar. Tenemos 19 fichas por una serie de circunstancias. Si se ofrece alguna posibilidad en el mercado de enero, el Pontevedra tiene que estar preparado para poder mejorar el equipo», explicó el técnico granate, tras analizar a su rival para esta jornada.

Actualmente, el Pontevedra cuenta con 19 efectivos disponibles en su rotación: los porteros Edu Sousa y Raúl Marqueta; Eimil, Expósito, Montoro, Bosch, Garay y el reconvertido Cuesta en defensa; Tiago, Yelko, Conesa y Vidorreta en el medio campo y Compa, Resende, Denia, Luisao, Brais Abelenda, Álex González o Ribeiro como atacantes y extremos. Un elenco que, llegadas más sanciones o lesiones, puede verse todavía más mermado, tras haber perdido por el camino a Pablo Hervías y Dani Selma, además de Juanra por una lesión grave de rodilla que le tendrá apartado varios meses de los terrenos de juego.

No obstante, el técnico ourensano matizó que estos posibles refuerzos no llegarán de cualquier modo, sino que se analizará profundamente cuáles son las necesidades del Pontevedra para afrontar con garantías el tramo final de la liga.

«Tienen que ser jugadores que mejoren claramente lo que tenemos, si no, no tiene sentido ir al mercado por ir», concluyó, sobre un periodo de movimientos que acostumbra ser clave en la progresión de los equipos hacia sus objetivos de ascenso o salvación.