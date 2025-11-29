Marín y Segosala se ven las caras en A Raña

Tras sumar la pasada jornada su primera derrota del curso, el Marín Futsal afronta hoy en A Raña (17.00 horas) otro complicado envite liguero ante el segundo clasificado, el Segosala. Las locales no podrán contar con la portera Yuria Suto, al disputar el Mundial en Filipinas, ni con Lucía Rivas, por una lesión de rodilla.