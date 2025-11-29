Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | 2ª Femenina

Marín y Segosala se ven las caras en A Raña

Tras sumar la pasada jornada su primera derrota del curso, el Marín Futsal afronta hoy en A Raña (17.00 horas) otro complicado envite liguero ante el segundo clasificado, el Segosala. Las locales no podrán contar con la portera Yuria Suto, al disputar el Mundial en Filipinas, ni con Lucía Rivas, por una lesión de rodilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents