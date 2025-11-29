José Manuel Pérez ‘Portu’ dará nombre al Auditorio Príncipe Felipe

La Diputación de Pontevedra aprobó en Junta de Gobierno nombrar al Auditorio del Centro Príncipe Felipe como Auditorio José Manuel Pérez Matos - Portu, trabajador del organismo provincial recientemente fallecido. El presidente Luis López remarcó que «Portu era más que un trabajador. Portu creció en la Diputación y simbolizó el servicio a los demás que está en el ADN de esta casa».

Por otro lado, López añadió que «esta provincia, esta casa, no es lo que es sin la gente y hablar de Portu es hablar de una persona que dejó una profunda huella en la Diputación de Pontevedra», aseguró López. Al respecto, el presidente recordó el vínculo de Portu con el organismo provincial, desde su llegada a la Escola Fogar en 1971 hasta su desembarco en Príncipe Felipe, en 1978, y su época como trabajador. Con esta denominación del auditorio de Príncipe Felipe, tal y como aseguró López, «quedará el nombre de Portu ligado al lugar en el que creció, en el que forjó grandes amistades, pero también donde recibió apoyo, formación y que lo sirvió de guía tanto en su vida personal como en la laboral».

El próximo martes, 2 de diciembre, a las 18:00 horas, la Diputación de Pontevedra rendirá un homenaje a Portu en el Auditorio que, en palabras del presidente, «llevará su nombre para siempre jamás, como para siempre jamás será recordado entre nosotros».