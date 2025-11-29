Balonmano | DH Plata
Duelo vital para el Cisne en la zona media
Después de tres triunfos seguidos, el Cisne confía en prolongar hoy (20.00 horas) en el Pabellón Municipal su gran momento de forma ante uno de sus rivales en la parte intermedia de la clasificación, el HC Eivissa balear. Los de Otero quieren seguir sumando para refrendar el milagro logrado ante Soria el pasado fin de semana.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia