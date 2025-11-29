Duelo vital para el Cisne en la zona media

Después de tres triunfos seguidos, el Cisne confía en prolongar hoy (20.00 horas) en el Pabellón Municipal su gran momento de forma ante uno de sus rivales en la parte intermedia de la clasificación, el HC Eivissa balear. Los de Otero quieren seguir sumando para refrendar el milagro logrado ante Soria el pasado fin de semana.