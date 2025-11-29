Baloncesto | Liga Femenina 2
Derbi provincial clave entre Arxil y Cortegada
Partido muy especial el que enfrenta hoy en la pista del CGTD (19.30 horas) al Arxil contra el Cortegada, en un derbi provincial que servirá para visibilizar el deporte femenino y la lucha para erradicar la violencia de género. Las verdes buscará remontar el vuelo ante las arousanas, candidatas a la fase de ascenso a Liga Challenge.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia