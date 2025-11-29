Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Liga Femenina 2

Derbi provincial clave entre Arxil y Cortegada

Partido muy especial el que enfrenta hoy en la pista del CGTD (19.30 horas) al Arxil contra el Cortegada, en un derbi provincial que servirá para visibilizar el deporte femenino y la lucha para erradicar la violencia de género. Las verdes buscará remontar el vuelo ante las arousanas, candidatas a la fase de ascenso a Liga Challenge.

