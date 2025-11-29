Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo | 1ª Femenina

El CW Pontevedra recibe al Molins de Rei

La piscina de Rías do Sur acoge hoy (16.15 horas) el desenlace de la primera vuelta para un Club Waterpolo Pontevedra inmaculado, que suma seis victorias de seis y va directo a la fase de ascenso. Las de Arthur Neves se medirána un Molins de Rei situado en la parte baja de la tabla, con dos victorias y cuatro derrotas.

