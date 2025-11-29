Acercarse al play-off, objetivo del Teucro

La pista del Municipal de Deportes alberga hoy (17.00 horas) el partido a priori más plácido de la temporada para el Teucro, que recibe a un Balonmán Cañiza colista y con solo una sola victoria en su haber. Un triunfo podría acercar a los azules, invictos en las últimas tres jornadas, a los ansiados puestos de play-off, en posesión de Novás e Ingenio.