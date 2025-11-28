Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera Federación

Samu Mayo, disponible ante el Pontevedra

El exjugador granate regresa a Pasarón después de que Competición retirase su última amarilla

Samu Mayo (izquierda) choca contra un rival en el Guadalajara-Racing de Ferrol. | CD Guadalajara

Antonio Santos

Pontevedra

Una de las caras más reconocibles del Pontevedra de las últimas dos temporadas, el mediocentro Samu Mayo, regresará mañana a Pasarón para enfrentarse a su exequipo con el Guadalajara.

El futbolista leonés, capital en el ascenso granate a Primera Federación, vio ayer cómo su tarjeta amarilla de la última jornada era retirada por el Juez Único de Competición, al dejar este sin efectos disciplinarios la amonestación por un penalti en contra que acabó subiendo al marcador en la derrota del Guadalajara ante el Bilbao Athletic.

Los rivales del Pontevedra llegarán mañana al partido en plena crisis de resultados, sin ganar desde el pasado 19 de septiembre.

