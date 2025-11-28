Samu Mayo, disponible ante el Pontevedra

Una de las caras más reconocibles del Pontevedra de las últimas dos temporadas, el mediocentro Samu Mayo, regresará mañana a Pasarón para enfrentarse a su exequipo con el Guadalajara.

El futbolista leonés, capital en el ascenso granate a Primera Federación, vio ayer cómo su tarjeta amarilla de la última jornada era retirada por el Juez Único de Competición, al dejar este sin efectos disciplinarios la amonestación por un penalti en contra que acabó subiendo al marcador en la derrota del Guadalajara ante el Bilbao Athletic.

Los rivales del Pontevedra llegarán mañana al partido en plena crisis de resultados, sin ganar desde el pasado 19 de septiembre.