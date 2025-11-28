La entrega de dorsales de la San Silvestre arranca el lunes

Todo preparado para que la San Silvestre de Pontevedra, la tradicional carrera popular del día de Nochevieja por las calles de la ciudad, regrese al calendario como una de las pruebas con más solera en su 42 edición.

Para ello, el club organizador, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, activará este lunes 1 de diciembre la recogida de dorsales, que podrá efectuarse hasta el 26 de diciembre en la tienda Miler (calle Peregrina, 6) de lunes a sábado en horario comercial (10.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas). Posteriormente y hasta el día de la carrera por la mañana, la inscripción tendrá lugar en el bajo situado en el número tres de la calle Castelao.

Como punto solidario a la jornada deportiva, para formar parte de la carrera será obligatorio entregar un kilo de alimento no perecedero por dorsal. La San Silvestre arrancará el 31 de diciembre a las 17.00 horas con salida y llegada en la avenida de Montero Ríos. Los participantes completarán un recorrido de 3,9 kilómetros de distancia por el casco urbano para poner de este modo el broche al 2025.