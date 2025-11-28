El Arxil se tiñe de violeta a favor del deporte femenino

El derbi provincial de liga que enfrenta este sábado (19.30 horas) al Club Baloncesto Arxil contra el Mariscos Antón Cortegada arousano no será un simple partido más para las pontevedresas, que aprovecharán la ocasión para lucir en la pista del CGTD su uniforme violeta, dedicado a visibilizar el deporte femenino y en favor de la erradicación de la violencia de género.

Esta iniciativa, apoyada por la Secretaría Xeral do Deporte de la Xunta de Galicia, fue presentada oficialmente ayer por la entidad verde en la cancha pontevedresa, donde una de las capitanas del equipo, la mariñana Margarita Moreira, destacó lo especial que es este partido para las suyas por las causas sociales que encierra.

«Es un ámbito interesante para que todo lo que envuelve el club esté en esta campaña. Desde el club somos participativos con los ámbitos sociales y siendo un club femenino nos toca más la fibra. Todos los deportes pueden llegar de forma emocional a las personas y queremos poner nuestro granito de arena», resaltó la jugadora exterior del equipo pontevedrés, que suma cerca de 200 partidos oficiales en el elenco de la ribera del Lérez.

En el apartado deportivo, el Arxil continúa atravesando una fase de adaptación a la Liga Femenina Dos, la división de bronce del baloncesto nacional, a la que regresaron este curso con una amplia mayoría de caras nuevas en su plantilla. Contra un Cortegada candidato al ascenso, con jugadoras con oficio como la pontevedresa Marta Sanmartín, la ourensana Cristina Loureiro o la dominicana Maira Horford, el conjunto que dirige Marita Janeiro aspira a escalar del undécimo puesto de la tabla logrando su tercera victoria del curso, la segunda en casa.

«Está siendo una temporada dura, juntarnos en el comienzo con nuevas compañeras es complicado. Nos faltan partidos y compaginarnos un poco más, pero creo que estamos dando pasos adelante y vamos a aprovechar que vendrá mucha gente a apoyarnos para sumar una victoria», reconoce Moreira, que inició este año su octava temporada como integrante de la primera plantilla arxilista tras llegar del Ensino lucense en 2018.