Miguel Cuesta: «Sigo trabajando en el aspecto defensivo, mi punto débil»

Miguel Cuesta ofreció una rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo, exponer cómo está siendo al semana de trabajo, cómo encajó el equipo la derrota en Lugo y hablar en la parte personal, de sus sensaciones en el primer tercio de la temporada, sobre todo, por su adaptación a la zona defensiva.

Su reconversión a lateral desde su posición natural de extremo, reconce el propio jugador, que llega de antes del inicio de la liga. «Es una idea que viene desde pretemporada. El míster me comentó cuando llegó que tenía la idea de reconvertirme, que me veía en ese puesto. Me voy adaptando poco a poco, cada vez me encuentro mejor y ahí vamos. Es una posición donde nunca había jugado. Algún partido suelto sí, cuando el equipo estaba cojo ahí. Seguimos trabajando en el aspecto defensivo, que creo que es mi punto débil, y en lo ofensivo intento sacar cosas que ya tengo dentro», explicó el futbolista.

La derrota en el Anxo Carro frente al Lugo por la mínima (1-0) puso punto y final a una espiral de partidos, cinco, en los que los granates no fueron vencidos. «La semana bien, la verdad que muy bien. Semana como todas, trabajando bien y preparando el partido para intentar sacar los tres puntos. Somos un equipo que siempre está dentro del partido, con un gol abajo o empatados. Siempre estamos cerca de sumar, competimos y damos la cara», matizó el luanquín.

En lo relativo a la competitividad, la igualdad entre los equipos y la competencia feroz entre los veinte equipos del grupo, Cuesta habló desde su experiencia y comentó la dificultad de la Primera Federación. «Es una categoría muy disputada donde puedes ganar o perder con cualquiera. Individualmente me veo bien y más cómodo. Es más exigente que la del año pasado. Yo jugué en Tercera Federación antes de dar el salto a Segunda Federación y sí, hay cambios en cómo trabajan los equipos y en lo profesionales que son los jugadores. Es un salto que sí que se nota», argumentó el ‘11’ lerezano.