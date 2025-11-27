FÚTBOL | Primera Federación
Miguel Cuesta: «Sigo trabajando en el aspecto defensivo, mi punto débil»
El asturiano, reconvertido a lateral por decisión expresa de Rubén Domínguez desde la pretemporada, reconoce que Primera Federación es una categoría «muy disputada»
Miguel Cuesta ofreció una rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo, exponer cómo está siendo al semana de trabajo, cómo encajó el equipo la derrota en Lugo y hablar en la parte personal, de sus sensaciones en el primer tercio de la temporada, sobre todo, por su adaptación a la zona defensiva.
Su reconversión a lateral desde su posición natural de extremo, reconce el propio jugador, que llega de antes del inicio de la liga. «Es una idea que viene desde pretemporada. El míster me comentó cuando llegó que tenía la idea de reconvertirme, que me veía en ese puesto. Me voy adaptando poco a poco, cada vez me encuentro mejor y ahí vamos. Es una posición donde nunca había jugado. Algún partido suelto sí, cuando el equipo estaba cojo ahí. Seguimos trabajando en el aspecto defensivo, que creo que es mi punto débil, y en lo ofensivo intento sacar cosas que ya tengo dentro», explicó el futbolista.
La derrota en el Anxo Carro frente al Lugo por la mínima (1-0) puso punto y final a una espiral de partidos, cinco, en los que los granates no fueron vencidos. «La semana bien, la verdad que muy bien. Semana como todas, trabajando bien y preparando el partido para intentar sacar los tres puntos. Somos un equipo que siempre está dentro del partido, con un gol abajo o empatados. Siempre estamos cerca de sumar, competimos y damos la cara», matizó el luanquín.
En lo relativo a la competitividad, la igualdad entre los equipos y la competencia feroz entre los veinte equipos del grupo, Cuesta habló desde su experiencia y comentó la dificultad de la Primera Federación. «Es una categoría muy disputada donde puedes ganar o perder con cualquiera. Individualmente me veo bien y más cómodo. Es más exigente que la del año pasado. Yo jugué en Tercera Federación antes de dar el salto a Segunda Federación y sí, hay cambios en cómo trabajan los equipos y en lo profesionales que son los jugadores. Es un salto que sí que se nota», argumentó el ‘11’ lerezano.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»