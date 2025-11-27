La Escola Cuntiense brilla en el gallego de marcha

Las pistas del CGTD de Pontevedra fueron el escenario del Campeonato Gallego de Marcha de Invierno en Pista. Y, como viene siendo habitual, los atletas formados en la Escola Cuntiense firmaron una actuación destacadísima.

Patricia Simón se colgó el oro y se proclamó campeona gallega en los 5 km F45 con un excelente crono de 29:05, marca personal. También llegó un nuevo título para Nati Rivas, campeona en los 5 km Sub-20, mostrando una clara recuperación. Ambas estarán presentes en el Campeonato de España.

Por su parte, Gabriel Martínez logró el subcampeonato en M35 con marca de la temporada en los 5 km. Buena actuación asimismo de Ailyn Durán en los 2 km Sub-14, y de Ellen Durán y la debutante Sofía Miao en los 3 km Sub-16, tres jóvenes con un prometedor futuro en esta apasionante especialidad.

En la categoría absoluta, los nuevos campeones gallegos, Antía y Dani Chamosa, se hicieron con el oro en la SGP. Ambos, al igual que Carlos Morales, campeón en F35, vistieron durante años la camiseta rojilla, aunque actualmente entrenan en otros equipos.