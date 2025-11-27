29 de diciembre, fecha fijada para la Junta de Accionistas del Pontevedra

De acuerdo con el Boletín Oficial del Registro Mercantil, publicado ayer, el Pontevedra celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas en plenas vacaciones de Navidad, el lunes, 29 de diciembre de 2025. La reunión, al igual que la celebrada en el pasado mes de julio, tendrá lugar en el Estadio Municipal de Pasarón a las 18 horas.

La convocatoria se realizará para abordar la situación económica de la institución con respecto al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025 y se aprobará el presupuesto de la presente temporada.

El orden del día está conformado por siete puntos, ordenados en orden cronológico: Informe de la Presidenta sobre la temporada cerrada a 30 de junio de 2025; Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico cerrado a 30 de junio de 2025, relativo a la temporada 2024/2025 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión de la Sociedad y de la gestión de su órgano de administración, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025; Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025; Exposición y aprobación del presupuesto del club 2025/2026; Proposición de renovación de Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2025/2026; Delegación de las Facultades que sean oportunas en la Presidenta para la plena ejecución, y formalización, de los anteriores acuerdos de la Junta; y Ruegos y preguntas.