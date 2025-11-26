El vaso granate está medio lleno

La derrota en Lugo este fin de semana despertó las voces más críticas de la afición, las cuales califican de insuficiente o no plenamente satisfactoria la temporada del Pontevedra. Con la hemeroteca en la mano y tomando como objetivo primordial la permanencia, de acuerdo con el discurso de Rubén Domínguez desde el primer partido, es un error considerarlo así. La caída por la mínima en el Anxo Carro puso fin a una racha de cinco partidos sin perder en plazas complicadas como O Espiñedo o el Reina Sofía.

Cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas llevan los granates en las trece jornadas disputadas. Diecisiete puntos que constituyen más de un tercio de esos 45, estimados por el entrenador para lograr la salvación. Unas cifras que, en absoluto, son propias de un equipo que ha hecho un primer trimestre del curso negativo.

Para entender en el contexto del Grupo I, de los seis ascendidos encuadrados en el primer grupo este año, solo hay dos equipos fuera de los puestos de descenso: Real Avilés Industrial y Pontevedra. Los blanquiazules están en puestos de playoff, mientras que los granates, en la zona templada de la tabla.

Los empates prolongados en el tiempo, cuatro de los últimos seis partidos jugados en liga, pueden generar cierta impaciencia y apatía al verse como un premio menor ante los tres puntos de la victoria. Las tablas no son derrotas pese a ser un botín descafeinado que conllevan, y más allá del pronto del postpartido, no se pueden ver como malos resultados. Mucho más en un equipo que pelea por la permanencia y que todo los puntos contribuyen activamente a alcanzar ese objetivo de la entidad.

Con esos registros superados en los primeros trece encuentros de liga, solo un equipo en las últimas cuatro campañas, desde que se configuró la Primera Federación en la campaña 2021/2022, terminó perdiendo la categoría a final de año. Fue el San Sebastián de los Reyes en la 22/23, que sumaron veintitrés puntos hasta la jornada trece y acabaron descendiendo con 43 puntos en la última jornada.

Existen dos equipos, Cornellá en la 23/24 y Real Unión de Irún el año pasado, que descendieron a final de año con la misma cuantía de diecisiete puntos que el Pontevedra a estas alturas del campeonato. Los cornellanenses cayeron a Segunda Federación bastante antes de la agónica última jornada, mientras que los irundarras fueron uno de los tres desgraciados que consumó su descenso en una jornada 38 en la que siete equipos se peleaban por cuatro puestos de permanencia.