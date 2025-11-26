Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana de ensueño del Pinarium

El domingo, el Pinarium brilló al ser mejor equipo gallego en el Cross Internacional de Atapuerca, con un destacado puesto de David de la Fuente, y completó un fin de semana redondo con las victorias de Martín Otero, sub16, y Antía García, sub-20 en el Cross Memorial Belarmino Alonso de Vigo.

