El Ravachol triunfa en el campeonato de España

El Club Bádminton Ravachol Pontevedra firmó uno de los fines de semana más brillantes de su historia, tras lograr cinco medallas en los Campeonatos de España sub-11 y sub-19 disputados en Huelva, incluido el título de campeón nacional junior 2025 para Raúl Bergua.

