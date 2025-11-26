Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontevedra-Barakaldo, domingo a las 16.00

La RFEF publicó en la mañana de ayer los horarios para la decimoséptima jornada de Primera federación. El Pontevedra jugará en Lasesarre el domingo, 21 de diciembre, a las 16.00 horas. El último partido granate de 2025 podría ser reprogramado según el resultado pontevedrés en Copa del Rey.

