Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gimnástica brilla en Galicia y Atapuerca

Antía y Dani Chamosa se proclamaron con autoridad campeones gallegos de marcha, mientras que en el Nacional de Campo a Través de Atapuerca destacó el cuarto puesto de Sabela Martínez y el equipo masculino logró un meritorio 26.º puesto entre 367 clubes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents