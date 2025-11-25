Raúl Bergua se confirma como una de las grandes promesas

El CB Ravachol Pontevedra ha firmado una actuación muy destacada tras lograr cinco medallas en los campeonatos de España sub-19 y sub-11 disputados en Huelva. El joven talento pontevedrés, Raúl Bergua, se llevó el título de campeón de España en la categoría junior.

Bergua llegaba al torneo como una de las grandes referencias nacionales y respondió como tal en el mítico pabellón Carolina Marín de Huelva.

En primera ronda fue solvente ante el mallorquín Alejandro Yaycarov (21-11, 21-11). Más adelante, mostró un gran rendimiento ante Alex Tur (21-9, 21-6). Ya en cuartos logró darle la vuelta al choque frente al catalán David Riba (10-21, 21-10, 21-10).

El andaluz, Rubén Carreras, fue su rival en semifinales (21-16, 21-11) antes de verse las caras por el título con un viejo conocido, el oscense Alejandro Gallego.

La final, de 47 minutos, vivió intercambios larguísimos y bádminton de quilates para que Bergua cerrara el torneo con autoridad imponiéndose por 21-15 y 21-16.

El campeonato dejó otra gran noticia con el bronce de Carmen Carro en sub-19. Sin embargo, se lesionó en semifinales y no pudo pelear en las mejores condiciones por el pase a la final.

Otra de las actuaciones destacadas fue en la categoría sub-11, con Suevia García, como protagonista, que firmó un campeonato espectacular llevándose tres medallas.

Junto a Eva Lemos, del CB Ponteareas, mordió el oro en la categoría de dobles femenino, imponiéndose con claridad a todas sus rivales.

En la disciplina mixta, se llevó el bronce haciendo equipo con Pablo Fernández, jugador del CB As Neves.

Y por último, en el ámbito individual, logró hacerse con el bronce, redondeando un torneo de mucho valor con tan solo diez años, lo que confirma su enorme progresión y se convierte en una de las grandes referencias de futuro del conjunto pontevedrés.

Con los resultados de Bergua, Carro y García, el Ravachol Pontevedra echó el cierre a un campeonato de España inolvidable con dos medallas de oro y otras tres de bronce.