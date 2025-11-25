FÚTBOL | Primera RFEF
El Pontevedra pierde cinco posiciones tras caer en Lugo
Los granates se ponen a dos puntos de los puestos de descenso
Hugo de Dios
Como acostumbra año tras año, la clasificación de Primera Federación varía jornada a jornada. Un día peleas por entrar a los puestos de ascenso a Segunda División, y al siguiente estás luchando por no perder la categoría.
El Pontevedra ha sido testigo de este suceso tras caer derrotado ante el Lugo el pasado fin de semana. Perder tres puntos contra un rival directo no influye únicamente en la diferencia de goles en enfrentamientos directos, que es el criterio de desempate a final de curso, sino que te hace caer varias posiciones de un plumazo.
Tras el término de la fecha número doce del campeonato de Primera Federación, los de Rubén Domínguez han sido relegados hasta el undécimo puesto. Los triunfos de Barakaldo, Athletic B, Mérida, Unionistas de Salamanca y el propio Lugo han hecho que estos cinco equipos adelanten a los granates en la tabla. Ahora mismo, los lerezanos se encuentran más cerca de los puestos de descenso que de los de play-off, aunque esto cambia semana a semana.
