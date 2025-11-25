VELA | Regata de cruceros de Aguete
El ‘Orión’ vence en la segunda prueba de la 27 Regata de Navidad
El ‘Vagalume’ y el ‘Daikiri’ fueron las mejores embarcaciones en sus respectivas categorías
Hugo de Dios
La segunda prueba de la 27 Regata de Navidad de cruceros, organizada por el Real Club de Mar de Aguete en colaboración con el Concello de Marín y Ence, puso punto y final este fin de semana.
El recorrido fue de 10,8 millas para la flota Orc y consistió en un desmarque desde la salida frente al club en dirección hacia la isla de Tambo, para hacer a continuación dos triángulos sobre las balizas del polígono de bateas de Bueu, Morrazán y Os Pelados.
Mientras, los Clásicos Veteranos hicieron el desmarque y una sola vuelta al triángulo con 6,3 millas de distancia total. Recorridos muy completos con ceñidas, largos, traveses y popas.
El viento no cumplió la previsión que se tenía, ya que se esperaba un sur-suroeste tras el nordeste de la mañana, pero finalmente este se mantuvo con una intensidad de 7 a 9 nudos durante la tarde también, aunque en los últimos momentos bajó algo la intensidad.
En la Clase 1 de ORC dominó durante casi toda la prueba en real y compensado el ‘Ozosana’ hasta que en el último tramo de ceñida cayó en uno de los «pozos de viento», siendo rebasado por el ‘Orión’, que acabó ganando en real y compensado con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 6 segundos. 16 minutos más tarde llegó el ‘Youkounkoun III’, que hizo una regata muy aceptable pese a haber caído también en otro pozo. El podio lo completó el ‘Ozosana’ a 21 minutos.
En la Clase 2, el ‘Vagalume’ fue el más regular, ganando en compensado con un tiempo de 3 horas y 29 minutos, seguido por el ‘Squid’ a 14 minutos y ‘La Fanciulla’ a 21.
Por otro lado, en Veteranos Clásicos venció una vez más el ‘Daikiri’, invirtiendo en compensado 1 hora y 46 minutos, seguido del ‘Cassandra’, que se quedó a 30 minutos, y el ‘Atxurri’, a 48.
