TENIS DE MESA | Superdivisión Masculina
Un igualado duelo priva del triunfo al Monte Porreiro en Irún
El partido finalizó con empate a encuentros e incluso a juegos
H.d.
El Tenis de Mesa Monte Porreiro dejó escapar la victoria ante el Irún Leka Enea tras un intenso encuentro que terminó con un ajustado empate a tres partidos. La igualdad quedó patente no solo en el marcador global, sino también en el cómputo total de juegos con once ganados por cada equipo.
Durante los primeros cuatro partidos, la igualdad fue máxima, con los dos equipos logrando dos triunfos respectivamente. Los dos últimos choques fueron auténticas batallas, decidiéndose ambos por detalles en el último juego.
Martín Bentancor ganó el penúltimo de forma ajustada (2-3) ante Endika Díez, poniendo por delante a los pontevedreses en el momento clave de partido. Sin embargo, en el duelo definitivo Nico Galvano no fue capaz de superar a Daniel Palacios.
El jugador del cuadro lerezano logró empatar el 2-0 en contra inicial, pero en el quinto juego no pudo tumbar a su oponente, cayendo por un 11-6 que definió el empate a tres en el marcador global.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años