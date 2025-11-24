El Teucro logra la victoria en Vigo sobre la bocina (28-29)

La SD Teucro consumó este fin de semana su tercera victoria consecutiva tras lograr el triunfo por la mínima en Vigo ante el Reconquista en un duelo de lo más igualado, sobre todo en la segunda mitad.

A pesar del buen comienzo pontevedrés, la exclusión de Caue condicionó totalmente la primera parte. Los vigueses le dieron la vuelta al marcador y aprovecharon la superioridad para ampliar su ventaja hasta los cinco goles en el minuto 20 (15-10). La mejoría del Teucro no llegó en el tramo final y se fue cuatro goles por debajo al descanso.

No obstante, el paso por vestuarios les cambió la cara a los jugadores de Irene Vilaboa, que con un parcial de 0-4 se metieron de lleno en el choque. Desde ahí reinó la igualdad hasta que, a un minuto del final, Ricardo González anotó el 28-29 definitivo que le dio la victoria al cuadro lerezano, clave en la lucha por el ascenso a la máxima categoría.