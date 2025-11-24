WATERPOLO | Primera División Femenina
Nuevo triunfo del Pontevedra para distanciarse en el liderato
H. D.
Pontevedra
El Waterpolo Pontevedra suma la sexta victoria consecutiva en la Primera División Femenina tras imponerse por 7-11 a domicilio al Boadilla.
El primer tiempo fue de igualdad máxima. La solidez defensiva y la falta de acierto de cara a puerta fue la tónica constante de la segunda parte, pero las pontevedresas lograron distanciarse en el marcador.
Con el triunfo, el conjunto gallego se mantiene líder en solitario de la competición con 17 puntos, cinco por encima del Elx y L’Hospitalet, segundo y tercero en la clasificación, respectivamente.
