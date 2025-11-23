Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Ha sido un derbi muy exigente, con fases en las que nos costó encontrar soluciones»

«El gol llega en un momento clave y premia el esfuerzo»

Área 11

Lugo

El actual técnico del Lugo Yago Iglesias, que la anterior temporada logró el ascenso en el banquillo del Pontevedra, destacó la victoria de su actual equipo en un partido que, a su juicio, fue difícil. «Creo que ha sido un derbi muy exigente, con fases en las que nos costó encontrar soluciones y otras en las que pudimos imprimir nuestro ritmo», señaló el técnico de Ribeira.

A su juicio, «en la primera parte ellos interpretaron mejor algunos espacios y nos obligaron a ajustar muchas cosas, pero el equipo mantuvo la compostura y después del descanso dimos un paso adelante».

Admite además que «el gol llega en un momento clave y premia el esfuerzo de un grupo que compite siempre, incluso cuando no está del todo cómodo. Estoy orgulloso de cómo supimos sufrir y gestionar la ventaja en un partido tan emocional».

TEMAS

