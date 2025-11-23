El actual técnico del Lugo Yago Iglesias, que la anterior temporada logró el ascenso en el banquillo del Pontevedra, destacó la victoria de su actual equipo en un partido que, a su juicio, fue difícil. «Creo que ha sido un derbi muy exigente, con fases en las que nos costó encontrar soluciones y otras en las que pudimos imprimir nuestro ritmo», señaló el técnico de Ribeira.

A su juicio, «en la primera parte ellos interpretaron mejor algunos espacios y nos obligaron a ajustar muchas cosas, pero el equipo mantuvo la compostura y después del descanso dimos un paso adelante».

Admite además que «el gol llega en un momento clave y premia el esfuerzo de un grupo que compite siempre, incluso cuando no está del todo cómodo. Estoy orgulloso de cómo supimos sufrir y gestionar la ventaja en un partido tan emocional».