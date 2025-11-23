Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | La Femenina 2

Maristas Coruña hunde al Arxil en la zona baja de la clasificación

Hugo de Dios

Pontevedra

El Arxil cayó con dignidad (60-47) en la pista del líder de la clasificación, Maristas Coruña. El buen hacer en la segunda parte de las pontevedresas no fue suficiente para acercarse en el marcador. Así, suman la sexta derrota de la temporada y cortan su buena dinámica de dos triunfos consecutivos.

