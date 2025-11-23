Rubén Domínguez puso ayer fin a la racha de cinco partidos sin perder (aunque cuatro de ellos fueron empates) en un derbi en el Anxo Carro donde los granates no mostraron su mejor versión. «Creo que los primeros 35 minutos entramos muy bien al partido, aunque los últimos diez minutos de la primera parte estuvimos un poco hundidos. Intentamos en la segunda parte ajustar lo que no entró bien en la primera parte, y llegó el gol. Nos reenganchamos bien tras el tanto, pero nos faltaron ocasiones y acierto».

Considera que después del tanto en contra «tuvimos más dominio posicional que ocasiones, y nos faltó desequilibrio y generar mucho más en el último tercio del campo».

Recordó que «veníamos de una racha muy buena, puntuando cinco jornadas seguidas y pasando de ronda en Copa del Rey. Ahora hemos perdido, pero tenemos una buena ocasión en casa ante el Guadalajara para revertir la situación y volver a ganar».

Sobre el resultado de ayer se limitó a comentar que «es fútbol». y subrayó que «se ha juntado un tramo con alguna lesión y alguna sanción», en una semana marcada por la polémica con el delantero Dani Selma, que ayer no entró en la convocatoria tras desobedecer el sábado pasado las órdenes técnicas a la hora de lanzar dos penaltis, que además falló.

Rubén Domínguez comentó que «tenemos muchos jugadores dentro de la dinámica de juego que pueden jugar y dar un paso adelante. Ahora es la oportunidad para muchos de ellos».

Ahora el Pontevedra queda en mitad de tabla con los mismos 17 puntos de la semana pasada, con cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, superado por su rival de ayer.