Atletismo | Cross
El club Pinarium de Marín compite hoy en Burgos con los mejores
REDACCIÓN
El CD Pinarum vive hoy una jormnada histórica en Atapuerca (Burgos) con su participación en el cross d ela localiddad, la primera presencia del club marinense tras haber conseguido la plaza por su subcampeonato gallego absoluto masculino de Ccoss por clubes obtenido en A Rúa. En esta prueba burgalesa están presentes los mejores clubes de atletismo de España.
Del equipo élite masculino del Pinarium viajan a Burgos, David de la Fuente (Salamanca-Marín), Alejandro Rey (Lugo), José A. Santiago (Pontevedra), José M. Omil (Marín) y Andrés Rodríguez (Campañó), y destaca también la participación en las pruebas de veteranos de Paula Rosales y David Otero.
La directiva y cuerpo organizativo del club, que acompañan al equipo a Burgos muestran su « orgullo de todo lo que ha evolucionando el equipo, al ser ya uno de los clubes de referencia en Galicia e intentando meter la cabeza a nivel nacional» Añaden que «se está trabajando desde la humildad que confiere un presupuesto no muy amplio pero con una hoja de ruta y un plan estratégico muy claro, que comienza por la base y acaba en el equipo senior, pero sin olvidarnos nunca de nuestros inicios y la inclusión social».
