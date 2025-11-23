El club Pinarium de Marín compite hoy en Burgos con los mejores

El CD Pinarum vive hoy una jormnada histórica en Atapuerca (Burgos) con su participación en el cross d ela localiddad, la primera presencia del club marinense tras haber conseguido la plaza por su subcampeonato gallego absoluto masculino de Ccoss por clubes obtenido en A Rúa. En esta prueba burgalesa están presentes los mejores clubes de atletismo de España.

Del equipo élite masculino del Pinarium viajan a Burgos, David de la Fuente (Salamanca-Marín), Alejandro Rey (Lugo), José A. Santiago (Pontevedra), José M. Omil (Marín) y Andrés Rodríguez (Campañó), y destaca también la participación en las pruebas de veteranos de Paula Rosales y David Otero.

La directiva y cuerpo organizativo del club, que acompañan al equipo a Burgos muestran su « orgullo de todo lo que ha evolucionando el equipo, al ser ya uno de los clubes de referencia en Galicia e intentando meter la cabeza a nivel nacional» Añaden que «se está trabajando desde la humildad que confiere un presupuesto no muy amplio pero con una hoja de ruta y un plan estratégico muy claro, que comienza por la base y acaba en el equipo senior, pero sin olvidarnos nunca de nuestros inicios y la inclusión social».