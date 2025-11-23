El Cisne resurge y mantiene su racha

Los pupilos de Marcos Otero «Quiños» lograron levantarse en varias ocasiones de los mazazos locales, que llegaron a poner al Balonmano Soria seis arriba. Sin embargo, una gran recta final propició el triunfo del Cisne por la mínima (31-32).

El conjunto pontevedrés visitaba Soria con la segunda mejor racha de la temporada, encadenando dos triunfos consecutivos. En frente, los locales recibían al Cisne tras sufrir dos derrotas en los últimos quince días ante Anaitasuna y Puerto Sagunto, lo que les condenó a la zona roja de la tabla.

A pesar de esta contrastada situación, se vivió un duelo de máxima igualdad durante los primeros minutos del partido. Manuel Lorenzo puso por delante a los de «Quiños», pero acto seguido, los sorianos pusieron las tablas.

Durante el primer tercio, se mantuvo el equilibrio en el marcador al minuto 10 con 7-6. Desde ahí, los locales se separaron en el electrónico con un parcial de cinco goles a uno.

Al veinte de juego, Fialho tuvo la oportunidad de colocar a tres goles al conjunto pontevedrés, pero falló el lanzamiento. No obstante, Yago López y Xoan Fernández volvieron a meter de lleno en el partido al Cisne. Aunque terminaron yéndose por debajo (19-16) a los vestuarios y deberían darle la vuelta en la segunda media hora de encuentro.

El descanso le sentó mejor a los sorianos, que saltaron muy enchufados al parquet del pabellón de San Andrés, logrando un nuevo parcial de cuatro goles a uno que lastró a los de «Quiños», que tuvieron que remar una vez más a contracorriente.

Con seis goles en apenas cinco minutos, el Cisne se subió al último tren para buscar la victoria a domicilio en la onceava jornada de la División de Honor Plata. Superado el ecuador de la segunda mitad, la contienda vivió intensidad e igualdad a partes iguales.

Tras cuarenta minutos por debajo en el marcador, el sexto tanto de la noche de Xoán Fernández sirvió para poner el 27-28. Después de unos minutos de infarto, Linhares metió el 31-32 definitivo tras un reverso de muchos quilates.

Un gran tramo final, heroico en defensa secando a los jugadores sorianos, permitió al Cisne sumar la sexta victoria de la temporada, acercándose a los puestos de play-off de ascenso a Liga Asobal.