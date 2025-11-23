Un arranque de partido trágico condena al Marín a la derrota

El Marín Futsal no pudo lograr la épica en Padrenda y cayó por cinco goles a dos ante el Estrela Futsal en el duelo correspondiente a la décima jornada de la Segunda División Femenina.

El inicio del encuentro condenó por completo a las jugadoras de Raúl Jiménez. Las ourensanas destrozaron la defensa marinense con tres goles en tres minutos, poniéndose 3-0 cuando todavía ni siquiera habían descontado diez minutos del electrónico. Con esa ventaja se irían a los vestuarios y, nada más salir, Anna Shulha dio esperanza a las visitantes recortando distancias, primero en el 22’ y más adelante en el 32’, para morir en la orilla con dos tantos del Estrela en la recta final que sentenciaron el duelo.