Vencido e imbatido, pendientes de asignar

El Pontevedra y el Lugo, en un nuevo derbi gallego para ambos, se cruzan esta tarde (Anxo Carro, 16.15 horas) entre las buenas dinámicas de ambos comandos. Los rojiblancos no pierden desde la quinta semana de campeonato, un récord que gana relevancia al tratarse el choque de hoy de la decimotercera jornada del curso. Los granates, también inmersos en una racha de imbatibilidad, suman cinco encuentros sin perder, casi un mes y medio.

El Lugo no tiene a todos sus efectivos disponibles para la sesión vespertina de fútbol de hoy. Iago López, quien vio la quinta amarilla la semana pasada en El Toralín, y Txus Alba, lesionado en dicho encuentro frente a la Ponferradina, no entraron en la convocatoria para el derbi.

El entrenador de la disciplina luguesa, Yago Iglesias, viejo conocido y héroe declarado en Pontevedra, se reencuentra con el equipo en que cosechó sus mayores éxitos desde la banca. El técnico de Ribeira recordó su paso por Pasarón en rueda de prensa con cariño. «Siempre es especial jugar contra equipos en los que estuviste. En el caso del Pontevedra, aún más por la cercanía en el tiempo y por los dos años maravillosos que vivimos, especialmente la última temporada, que forma parte de la historia granate», comentó.

El Pontevedra tendrá que solventar las numerosas bajas con las que cuenta para la cita. Yelko Pino, por ver la quinta amarilla ante el Mérida; Juanra y Hervías, bajas de larga duración; y Dani Selma, descartado, no podrán diputar el partido. Además se les suma Raúl Marqueta, que si bien entra en convocatoria, será suplente por una microrrotura en el gemelo de la que está en proceso de recuperación.

Rubén Domínguez, técnico lerezano, destacó las virtudes de su adversario, y pese a las bajas, reconoce la peligrosidad del grupo. «Es un equipo propositivo, estable defensivamente porque acapara mucho la pelota. No hace muchos goles, pero es equilibrado y está bien construido. Tiene buen cuerpo técnico y buen equipo, por eso acumula victorias», manifestó.

Sobre el apoyo de la afición granate en Lugo, los números hablan de más de 250 desplazados hasta el feudo lucense esta tarde. «La afición es un impulso. Sentimos cuando se desplazan. Vestir esta camiseta ya motiva, pero tener a nuestra gente cerca te da un punto extra. La gente renuncia a cosas para apoyar al Pontevedra. No se puede prometer la victoria, pero sí el esfuerzo», comentaba al respecto el ourensán.

Por vigésimo primera vez en la historia, albivermellos y granates se medirán en partido oficial. El balance, hasta la fecha, es de ocho victorias lucenses, seis empates y seis triunfos pontevedreses. El primer encuentro entre ambos data de septiembre de 1997, en la extinta Segunda División B, y se saldó con un tres a uno a favor del Pontevedra. El último duelo entre ambos, hace más de catorce años, en mayo de 2011, se saldó con un solitario gol de Manu Rodríguez , que dio los tres puntos al Lugo.