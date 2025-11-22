balonmano | 1ª Nacional
El Teuco quiere seguir la estela del éxito
El Teucro se desplaza a Vigo para medirse con el Reconquista en la pista Central de As Travesas esta tarde a las 20.00 horas. El comando de Irene Vilaboa suma dos semanas de victorias y si quiere luchar por el ascenso, no puede caer ante un rival de ala zona templada de la tabla como con el que se miden.
