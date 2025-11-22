FÚTBOL SALA
Prueba de máximo nivel para el Marín Futsal
El Marín Futsal afronta una serie de cinco partidos exigentes para medir su nivel frente a los favoritos de la Segunda División. El primero será hoy en Padrenda contra el Estrela Futsal, encuentro se jugará a las 18.00 horas en A Bandexa. El cuadro de Cortegada es tercero con 24 puntos, ocho victorias y una derrota, mientras que Marín es cuarto con 23 puntos, siete victorias y dos empates.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro