Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA

Prueba de máximo nivel para el Marín Futsal

El Marín Futsal afronta una serie de cinco partidos exigentes para medir su nivel frente a los favoritos de la Segunda División. El primero será hoy en Padrenda contra el Estrela Futsal, encuentro se jugará a las 18.00 horas en A Bandexa. El cuadro de Cortegada es tercero con 24 puntos, ocho victorias y una derrota, mientras que Marín es cuarto con 23 puntos, siete victorias y dos empates.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents