Prueba de máximo nivel para el Marín Futsal

El Marín Futsal afronta una serie de cinco partidos exigentes para medir su nivel frente a los favoritos de la Segunda División. El primero será hoy en Padrenda contra el Estrela Futsal, encuentro se jugará a las 18.00 horas en A Bandexa. El cuadro de Cortegada es tercero con 24 puntos, ocho victorias y una derrota, mientras que Marín es cuarto con 23 puntos, siete victorias y dos empates.