El Pontevedra se topa con la muralla en Lugo

Los de Rubén Domínguez estuvieron lejos de su mejor versión en el Anxo Carro. A pesar de llegar encadenando seis partidos sin conocer la derrota, el Pontevedra sucumbió ante el infranqueable templo lucense, donde los locales acumulan cuatro victorias y dos empates hasta el momento, manteniéndose invictos en casa. Las bajas mermaron el desempeño granate en el derbi y un solitario tanto de Iker Unzueta le dio los tres puntos al equipo de Yago Iglesias.

El encuentro no tuvo dueño durante los primeros 45 minutos. La presión de ambos conjuntos propició un ida y vuelta constante, dejando sin protagonismo alguno al centro del campo de las dos escuadras. No obstante, a pesar de la intensidad inicial de los dos equipos, apenas consiguieron materializar alguna ocasión de peligro en área rival. La buena noticia llegó para el Pontevedra al 15 de juego cuando la entrada de Cuesta quedó en amarilla, a pesar de la revisión solicitada por los locales, que pedían la expulsión del lateral. Sin embargo, al término de la primera mitad los granates vieron la otra cara de la moneda con la lesión muscular de Garay en el tiempo de descuento.

A la salida de vestuarios, los de Yago Iglesias entraron mucho mejor al choque. La exaltación del Lugo se multiplicó como la lluvia que bañó el Anxo Carro en los primeros compases del segundo tiempo. Después de un aviso notable de Jorge González, que dejó escapar el 1-0 tras un mano a mano realmente claro, el ariete local Iker Unzueta fusiló al hoy titular Edu Sousa tras una gran jugada colectiva.

La presión asfixiante propició el primero de la noche. En los minutos venideros, el partido bajó varias marchas respecto al tramo de mayor nivel de actividad, volviendo a la tónica del primer tiempo. Así, el Pontevedra sumó la cuarta derrota de la temporada, frente al cuarto triunfo del Lugo, que le hace terminar la jornada con 18 puntos, uno más que el conjunto del Lérez, que vio frustrados todos sus intentos de cara a puerta durante el choque.